Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,01 EUR +2,11% (18.08.2020, 12:40)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

43,98 EUR +1,50% (18.08.2020, 12:49)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (18.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch von Thermo Fisher Scientific habe sich die Aktie von QIAGEN zuletzt weiter nach oben arbeiten können. Mittlerweile notiere das Papier bereits über der Übernahmeofferte von 43 Dollar. Am heutigen Dienstag klettere QIAGEN um 0,8 Prozent auf 43,45 Euro. Dabei profitiere der Wert erneut von einer positive Analysten-Einschätzung.Die Privatbank Berenberg zeige sich positiv gestimmt für QIAGEN. Analyst Scott Bardo habe die Aktie des Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmens in einer am Montag vorliegenden Studie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 50 Euro nach oben geschraubt.Das ursprüngliche Übernahmeangebot des US-Technologiekonzerns Thermo Fisher für QIAGEN sei nur ein paar Wochen vor der Coronavirus-Ausbreitung abgegeben worden, habe Bardo erinnert. Nachdem dann eine Pandemie daraus geworden sei, habe sich das Umfeld für die Diagnostik-Industrie dramatisch gewandelt. Selbst die zuletzt von 39 auf 43 Euro je QIAGEN-Aktie angehobene Offerte habe die Gewinnaussichten des MDAX-Unternehmens nicht ausreichend bewertet.Der Fokus am Markt habe "richtigerweise zu den Perspektiven von QIAGEN als eigenständiges Unternehmen gewechselt, und die sind unseres Erachtens stark", habe der Berenberg-Analyst hervorgehoben.Die Nachfrage nach den Covid-19-Lösungen von QIAGEN übertreffe unverändert das Angebot. Zugleich seien wesentliche Kapazitätserweiterungen für die zweite Jahreshälfte auf den Weg gebracht worden. Diese hätten nun den Weg für eine noch bessere finanzielle Entwicklung über die kommenden sechs bis zwölf Monate geebnet.Auch "Der Aktionär" sehe durchaus weiteres moderates Potenzial bei der Aktie. Die QIAGEN-Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Anleger sollten Position mit Stopp bei 36 Euro absichern. (Analyse vom 18.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)