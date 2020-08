Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,11 EUR +0,85% (26.08.2020, 20:22)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,11 EUR +0,89% (26.08.2020, 17:35)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (26.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN setze am Mittwoch ihre Aufwärtsbewegung fort. Knapp ein Prozent gehe es nach oben auf 44,15 Euro. Das Papier profitiere dabei von einer Kaufempfehlung der Commerzbank. Bislang hätten die Analysten die Aktie von QIAGEN mit "hold" und einem Kursziel von 49 Dollar bewertet. Nun laute das Votum "buy" sowie das neue Kursziel 66 Dollar.Was einst ein schwarzer Schwan gewesen sei, scheine nun zu einem weißen geworden zu sein, habe Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank geschrieben. Die neue Nachfrage nach Produkten des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Coronavirus treibe Umsatz und Ergebnis in diesem Jahr stark an. Zudem sei QIAGEN nun in der Lage, unabhängig zu bleiben.Zuvor hätten auch bereits einige andere Analysten ihre Schätzungen angehoben. Citibank-Analyst Patrick Donnelly beispielsweise habe die Papiere des Diagnostikspezialisten am Montag mit einem Kursziel von 62 Dollar zum Kauf empfohlen. Donnelly sehe den Ausblick auf die kommenden Jahre als konservativ.Zuletzt habe es Spekulationen darüber gegeben, dass QIAGEN möglicherweise sogar in den DAX aufsteigen könnte. Dies dürfte sich aber wohl erledigt haben. Wie es aussehe, werde wohl nach der jüngsten Rally der Chemikonzern Covestro seinen Platz im DAX behalten. Auch der weitere DAX-Aspirant, der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise , bleibe damit wohl im MDAX Laut Marion Schlegel von "Der Aktionär" ist die QIAGEN-Aktie derzeit eine Halteposition. Position mit Stopp bei 36 Euro absichern. (Analyse vom 26.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link