Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

43,35 EUR +0,02% (07.02.2022, 08:03)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

43,43 EUR +1,59% (04.02.2022, 17:35)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (07.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Rund zwei Jahre schon bringe die Corona-Krise Schwung in die Geschäfte des Laborzulieferers und Diagnostikspezialisten. Am Dienstag veröffentliche QIAGEN die Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2021. Der Konzern mit operativem Sitz im nordrhein-westfälischen Hilden und Holding im niederländischen Venlo habe früh Tests auf das Corona-Virus im Markt. Mittlerweile sei die Produktpalette rund um Sars-Cov-2 weiter gewachsen. Doch wie ungewiss der Verlauf der Corona-Krise sei, lasse sich gut an den Prognosen ablesen: Zwei Mal im vergangenen Jahr habe die QIAGEN-Führung die Ziele geändert.In den vergangenen Monaten sei QIAGEN zudem des Öfteren als mögliches Übernahmeziel im Fokus gestanden. Von dieser Seite könnte es durchaus auch in diesem Jahr in eine weitere Runde gehen. Attraktiv sei das Portfolio von QIAGEN allemal.Charttechnisch sei die QIAGEN-Aktie aber derzeit angeschlagen. Sie sei unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Diese gelte es nun rasch zurückzuerobern. Bewertungstechnisch sei QIAGEN auf dem aktuellen Niveau in jedem Fall attraktiv. Anleger könnten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: