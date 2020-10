Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com (23.10.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) weiterhin zu verkaufen.QIAGEN habe Eckdaten für das Q3/2020 vorgelegt. Der Umsatz zu konstanten Wechselkursen sei aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach COVID-19-Testlösungen um 26% (Guidance: +16% bis +21% y/y) auf 481,3 (Vj.: 382,7; Analystenerwartung: 481,5; Marktkonsens: 464,4) Mio. USD gestiegen und habe die Guidance übertroffen. Hingegen seien die Erlöse mit Produkten, die nicht im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehen, im mittleren bis einstelligen Prozentbereich rückläufig gewesen. Das bereinigte EPS zu konstanten Wechselkursen sei um 61% auf 0,58 (Vj.: 0,36; Analystenerwartung: 0,57; Marktkonsens: 0,56) USD gestiegen und habe am oberen Ende der Guidance (0,52 bis 0,58 USD) gelegen.Mitte September habe QIAGEN das Diagnostikinstrument-Unternehmen NeuMoDx für 248 Mio. USD in bar übernommen, um das Portfolio an PCR basierten Testlösungen zur Identifizierung von Infektionskrankheiten, einschließlich COVID-19, zu erweitern. Vor dem Hintergrund deutlich steigender Infektionszahlen werde die Geschäftsentwicklung von QIAGEN nach Meinung des Analysten zunächst weiterhin von einer anhaltend hohen Nachfrage nach COVID-19-Testlösungen profitieren, weshalb er die Übernahme als strategisch sinnvoll werte. Die rückläufigen Erlöse bei Produkten, die nicht im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stünden, würden nach Erachten des Analysten aber darauf hindeuten, dass die im Geschäftsjahr 2019, anhand von Gewinnwarnungen und der Entwicklungseinstellung von NGS-Geräten, deutlich gewordenen strategischen und operativen Schwierigkeiten des Unternehmens nach wie vor Bestand hätten.Bei unveränderten Ergebnisprognosen und in Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) bestätigt Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Rating für die QIAGEN-Aktie. Das Kursziel werde von 35 Euro auf 36 Euro erhöht. (Analyse vom 23.10.2020)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:42,37 EUR -0,77% (23.10.2020, 12:05)