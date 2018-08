Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal dieses Jahres um knappe 0,5% gegenüber dem Vorquartal (qoq) zu, so die Analysten der DekaBank.Ein starker Konsum habe das Fundament für die Konjunktur im zweiten Quartal gebildet. Auch die Exporte hätten zugelegt, allerdings nicht so stark wie die Importe, sodass der Außenbeitrag gebremst habe. Die Investitionen in Ausrüstungen hätten sich schwach gezeigt.Das Expansionstempo der deutschen Volkswirtschaft in den kommenden Quartalen dürfte sich ungefähr auf dem Niveau des zweiten Quartals bewegen. Allerdings türme sich ein Berg von Risiken auf, der die Prognosen unsicherer mache. Die Liste reiche von den Handelskonflikten über Sanktionen bis hin zur Politik der neuen italienischen Regierung und der türkischen Währungskrise. (14.08.2018/ac/a/m)