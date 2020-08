Auch aus Anlegersicht bleibe die Frage zentral, wann ein Impfstoff gegen Covid-19 gefunden und zugelassen werde. Denn die nachhaltige Erholung der Wirtschaft sei ohne einen Impfstoff nicht zu erwarten. Bis es soweit sei, dürften weiterhin Unternehmen aus dem Gesundheits- und Technologiesektor mit guter Bilanzstruktur und robusten Gewinnen überzeugen. Sobald ein Impfstoff zugelassen werde, könnten zyklische Sektoren allerdings wieder stärker in das Interesse der Investoren rücken. Die umfangreichen Maßnahmenpakete von Notenbanken und Regierungen könnten sich dann voll entfalten. Die Folge: Die hohen Bewertungsprämien im Gesundheitssektor und Technologiesektor, die im aktuellen Marktumfeld Sicherheit und robuste Erträge versprechen würden, könnten durch eine Sektorrotation abgebaut werden. Die aktuellen Lieblinge der Investoren würden stärker unter Druck geraten.



Einstweilen würden die Experten auf Unternehmen setzen, die von der Coronakrise getroffen worden seien, bei denen die langfristigen Wachstumstrends jedoch intakt bleiben würden. Die Experten würden nach wie vor den Technologie- und den Gesundheitssektor bevorzugen, da beide weiterhin von strukturellen Trends profitiert hätten.



Insgesamt dürfte sich das Investmentumfeld aufhellen, da durch den medizinischen Fortschritt, einschließlich von Therapien und Impfstoffen, ein neuer Katalysator auftauchen werde. Die ersten Anzeichen seien vielversprechend. Aufgrund der Anzahl der in Entwicklung befindlichen Programme könnten Nachrichten über erfolgreiche Phase-1- und Phase-2-Versuche im zweiten Halbjahr aus Sicht der Experten für die Anleger das Startsignal sein, in die Erholung zu investieren, und sich auf die bisherigen Nachzügler zu konzentrieren. Die Erholung werde auf kurze Sicht allerdings volatil verlaufen. Die Gewinne dürften sich langsamer erholen als die Bewertungen, da der Markt den Weg zur Normalisierung vorwegnehme. (11.08.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Bilanzsaison neigt sich ihrem Ende zu, so Marc Decker, Head of Asset Management von Merck Finck Privatbankiers.In den USA hätten rund 90 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) über ihre Geschäftsergebnisse berichtet; in Europa etwa zwei Drittel der Unternehmen aus dem STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820). Die gute Nachricht: Mit Blick auf die Umsatzentwicklung sei es besser als erwartet gelaufen. Zwei Drittel der Unternehmen hätten die Analystenerwartungen in diesem Punkt übertreffen können, wobei jedoch die Erwartungen auch sehr niedrig gewesen seien. In Europa hätten die Sektoren Technologie, Versorger und Telekommunikation sogar mit positivem Wachstum geglänzt. Bei künftigen Gewinnschätzungen habe sich allerdings ein gemischtes Bild gezeigt. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie wage hier derzeit niemand eine allzu optimistische Prognose.