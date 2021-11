Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

74,85 EUR +0,24% (24.11.2021, 10:26)



Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

74,56 EUR +0,08% (24.11.2021, 10:21)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (24.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX).Die Zahlen für das erste Halbjahr 2021/22 (30.09.) seien operativ schlechter als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Prosus habe jedoch vor allem aufgrund der Anteilsreduzierung an Tencent von 30,9% auf 28,9% einen Nettogewinn von 15,89 (Vj.: 3,02; Analysten-Prognose: 3,05) Mrd. USD erzielen können. Aufgrund des Gewinns aus dem Anteilsverkauf habe der Analyst seine EPS-Prognose für 2021/22e deutlich auf 10,43 (alt: 3,83) USD angehoben. Für 2022/23e habe er dagegen seine EPS-Prognose auf 3,92 (alt: 4,75) USD reduziert. Auf Basis des NAV-Modells habe er für die Prosus N-Aktie ein unverändertes Kursziel von 90,00 Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (zwölf Monate: 0,14 Euro je Aktie) ergebe sich ein Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10%.Aufgrund der Beteiligungen profitiere Prosus zurzeit signifikant von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche den Digitalisierungstrend beschleunigen würden. Des Weiteren liege die Bewertung aller Beteiligungen von Prosus (in Euro umgerechnet: 189,1 Mrd. Euro (Unternehmensangaben)) weiterhin deutlich (rund 23%) über der aktuellen Marktkapitalisierung (152,2 Mrd. Euro) der Prosus-Aktie.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Prosus N-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein. (Analyse vom 24.11.2021)Börsenplätze Prosus-Aktie: