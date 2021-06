Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

81,65 EUR -0,83% (24.06.2021, 09:57)



Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

81,67 EUR -0,69% (24.06.2021, 09:49)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (24.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) von "halten" auf "kaufen" hoch.Nach wie vor hätten dank der Beteiligung an Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D) Umsatz (53,6% auf 5,12 (Vj.: 3,33; Analystenschätzung: 4,50; Marktkonsens: 4,85) Mrd. USD) und Nettogewinn (97,5% auf 7,45 (Vj.: 3,77; Analystenschätzung: 5,35; Marktkonsens: 5,79) Mrd. USD) von Prosus im Geschäftsjahr 2020/21 (31.03.) stärker als erwartet zulegen können. Für das laufende Geschäftsjahr gebe die Holdinggesellschaft aber weiterhin keinen konkreten Ausblick.Aufgrund der Beteiligungen profitiere Prosus derzeit signifikant von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche den Digitalisierungstrend beschleunigen würden. Des Weiteren komme dem Konzern die Wertentwicklung v.a. der Tencent-Beteiligung zugute. So liege die Marktkapitalisierung von Prosus bei rund 134 Mrd. Euro, während die Tencent-Beteiligung derzeit an der Börse umgerechnet rund 174 Mrd. Euro wert sei (jeweils auf Basis der Kurse vom 23.06.). Den Bewertungsabschlag zu seinen Beteiligungen wolle Prosus reduzieren.Jost habe seine Erwartungen angepasst (u.a. EPS 2021/22e: 6,62 (alt: 4,20) USD; EPS 2022/23e: 4,75 (alt: 5,19) USD; DPS 2021/22e: 0,19 (alt: 0,13) USD; DPS 2022/23e: 0,22 (alt: 0,13) USD). Auf Basis seines NAV-Modells habe der Analyst für die Prosus N-Aktie ein neues Kursziel von 105,00 (alt: 93,00) Euro ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (12 Monate: 0,14 Euro/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von >10% (bisher: <10%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Prosus-Aktie: