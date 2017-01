Auch Burkhard Wagner, Vorstand der PARTNERS VermögensManagement AG aus München, erwarte für die kommenden Wochen unter dem Strich eine stabile Entwicklung: "Erfahrungsgemäß ist der Start eines neuen Jahres mit anziehenden Aktienkursen verbunden. In 2016 gab es einen klassischen Fehlstart und trotzdem noch eine versöhnliche Aufwärtsentwicklung. Somit kann man davon ausgehen, dass bis zur Vereidigung des neuen US-Präsidenten am 20.01. weiteres Kapital in die Aktienmärkte fließen wird. Hier gibt es allerdings eine ausgeprägte Erwartungshaltung der Marktteilnehmer. Technisch erscheinen jedoch die Aktienmärkte - vor allem in den USA und in Deutschland - derzeit schon etwas übergekauft. Somit kommen wir für den kommenden Monat zu einer DAX-Seitwärtsentwicklung zwischen 11.000 und 11.650 Punkten."



Ebenfalls für eine Seitwärtsentwicklung spreche, dass 67 Prozent und damit zwei Drittel der Befragten deutsche Aktien derzeit für fair bewertet halten würden. Für 25 Prozent seien sie unter-, für nur 8 Prozent überbewertet. Der Indexwert des Profi-Börsentrends sinke gegenüber dem Vormonat von 35,0 auf 12,5 Punkte.



Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 20 unabhängige Vermögensverwalter, die am Depot-Contest (www.depot-contest.de) teilnehmen würden, nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (02.01.2017/ac/a/m)





FrankfurtMünchen (www.aktiencheck.de) - In den ersten Wochen des Jahres 2016 hatte der DAX einen regelrechten "Fehlstart" produziert und war Mitte Februar sogar auf unter 9.000 Punkte gefallen, so die Analysten der DAB Bank.Für den Jahresstart 2017 seien die unabhängigen Vermögensverwalter dagegen optimistischer eingestellt. Mit 58 Prozent gehe eine Mehrheit der Finanzprofis, die die DAB Bank monatlich befrage, für Januar von einer Seitwärtsbewegung des DAX aus, 25 Prozent würden steigende Aktienkurse erwarten und nur 17 Prozent würden in den ersten Wochen des neuen Jahres fallende Märkte befürchten.