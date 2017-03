Michael Dutz, Vorstandsmitglied der ADLATUS Aktiengesellschaft in Chemnitz warne vor dem zu frühen Ausstieg aus dem steigenden Aktienmarkt: "Nach sehr gutem Börsenstart bekommen wir täglich Anfragen nach dem richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus dem Aktienmarkt bzw. für Gewinnmitnahmen, um später wieder einzusteigen. Aus unserer Sicht ist es dafür viel zu früh. Erfreulich ist aktuell, dass die Fachartikel der Analysten alle gleich klingen: USA-Werte seien bereits teuer, der Rentenmarkt sei ebenfalls sehr teuer, europäische Aktien seien zwar noch billig, aber die vielen politischen Risiken seien nicht zu unterschätzen. Niemand wagt dabei zu behaupten, dass Donald Trump die US-Wirtschaft heiß laufen ließe, die EZB die Zinsen wohl nie mehr nennenswert anheben würde und die Anleger gar keine andere Möglichkeit hätten, als Immobilien, Edelmetalle und Aktien zu kaufen. Dabei konkurrieren die Anleger mit Versicherungen, Stiftungen, Rückkaufprogrammen von Unternehmen und Hedgefonds um die letzten günstigen Aktientitel. Der Blase am Immobilien- und Rentenmarkt wird unweigerlich eine Blase am Aktienmarkt folgen und den DAX auf 13.000 vielleicht 14.000 oder mehr Punkte treiben. Ich rechne mit höherer Volatilität nach der Wahl in Frankreich. Anschließend geht die Party weiter."



63 Prozent und damit fast zwei Drittel der Befragten würden deutsche Aktien derzeit für fair bewertet halten. Für 25 Prozent seien sie unter-, für 12 Prozent überbewertet. Der Indexwert des Profi-Börsentrends sinkte gegenüber dem Vormonat von 12,5 auf 6,4 Punkte auf einer Skala von -100 bis +100 Punkten.



Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 20 unabhängige Vermögensverwalter, die am Depot-Contest (www.depot-contest.de) teilnehmen würden, nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte.





Ende Februar waren die 12.000 Punkte geknackt, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) freut sich eines Allzeithochs und klettert weiter, so die Analysten der DAB Bank.Nach diesem starken Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt würden 75 Prozent der befragten Vermögensverwalter an einen Seitwärtstrend in den kommenden Wochen glauben. Sei es das mit der frühlingshaften Schönwetterlage auf dem Parkett? 12,5 Prozent der Vermögensverwalter würden der Marktentwicklung weiterhin optimistisch entgegen sehen, während 12,5 Prozent einen Abwärtstrend im März für realistisch halten würden.