ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (28.01.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1 hat die Werbeflaute hinter sich gelassen - AktienanalyseDer Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist besser durch das Corona-Krisenjahr gekommen als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei leicht auf 4,04 Mrd. Euro gesunken, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Bereinigt um Sondereffekte seien davon vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rund 700 Mio. Euro übrig geblieben - rund ein Fünftel weniger als im Vorjahr. Die eigene Prognose sei damit übertroffen worden. ProSiebenSat.1 habe im Herbst einen Umsatz von bis zu 3,95 Mrd. Euro sowie ein operatives Ergebnis von bestenfalls 650 Mio. Euro angekündigt.Das sei bei Analysten gut angekommen. Dank überraschend guter Werbetrends habe der Medienkonzern stark abgeschnitten, habe etwa Analystin Lisa Yang von Goldman Sachs geschrieben. Sie habe daher das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 16,00 auf 17,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Lob habe es auch von Christophe Cherblanc von der Société Générale gegeben: ProSiebenSat.1 bleibe weiter seine Lieblings-TV-Aktie, denn das Online-Portfolio wachse stark, so der Analyst. Hinzu komme Übernahmefantasie. Tatsächlich sei erst vergangene Woche bekannt geworden, dass der italienische Konzern Mediaset seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 weiter aufgestockt habe. Insgesamt kommt Mediaset damit nun auf eine direkte Beteiligung von 13,18 Prozent am deutschen Konzern, auf weitere Anteile kann der Konzern über Derivate zugreifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:14,875 EUR +0,13% (28.01.2021, 11:16)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:14,77 EUR +0,82% (28.01.2021, 11:30)