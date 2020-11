ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (17.11.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem zyklischen Tief von Ende März bei 5,72 EUR habe sich die ProSiebenSat.1-Aktie spürbar erholt. Charttechnisch hinterlasse diese Entwicklung nachhaltige Spuren, denn dank der jüngsten Kursavancen liege inzwischen eine multiple, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Der Sprung über den Abwärtstrend seit März 2019 (akt. bei 11,69 EUR) habe vor Wochenfrist die untere Umkehr vervollständigt. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung der letzten Monate als symmetrisches Dreieck interpretiert werden. Das Anschlusspotenzial - abgeleitet aus dem zuletzt angeführten Kursmuster - lasse sich auf gut 16 EUR taxieren. Dieses Etappenziel harmoniere bestens mit den diversen alten horizontalen Barrieren sowie der 23,6%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses der letzten fünf Jahre (16,39 EUR). Langfristig ergebe sich aus der o. g. S-K-S-Trendwende sogar ein Anschlusspotenztial bis gut 19 EUR. Um die beschriebene "doppelte" Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, nicht mehr unter den o. g. ehemaligen Baissetrend zurückzufallen. Schließlich würde eine negative Weichenstellung die beschriebene untere Umkehr negieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:12,93 EUR +4,27% (16.11.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:12,90 EUR +0,04% (17.11.2020, 08:32)