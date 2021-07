Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (20.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienhauses ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 habe seine Prognose für das laufende Jahr erneut erhöht. Der Umsatz solle 2021 nun um neun bis elf Prozent auf 4,4 bis 4,5 Milliarden Euro steigen - bereinigt im Portfolioänderungen, wie das Unternehmen am Montag in Unterföhring mitgeteilt habe. Zuvor habe ProSiebenSat1 4,25 bis 4,45 Milliarden in Aussicht gestellt.Auch beim Ergebnis wolle der Medienkonzern besser abschneiden als geplant: das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) erwarte ProSiebenSat.1 nun bei rund 820 Millionen Euro mit einer Varianz von plus/minus 20 Millionen Euro (zuvor: 750 Millionen bis 800 Millionen Euro), was im Mittel 16 Prozent mehr wäre als im Vorjahr. Der Konzern habe bereits im Mai seine Ziele angehoben.Die Senderkette habe im zweiten Quartal eine dynamische Steigerung ihrer Werbeeinnahmen in der deutschsprachigen Region verzeichnet und eine "sehr starke Erholung" gegenüber dem von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahresquartal verzeichnet. Die Umsätze seien vorläufigen Zahlen zufolge um 47 Prozent auf rund 1,045 Milliarden Euro gestiegen, das bereinigte EBITDA sei mit 165 Millionen Euro mehr als versiebenfacht worden.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach den vorläufigen Quartalszahlen und erhöhten Jahreszielen auf "overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Medienkonzern habe ein starkes Wachstum der Werbeeinnahmen und der Erlöse verzeichnet, so Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Trotz der angehobenen Jahresziele sei der Ausblick aber immer noch konservativ und reflektiere damit die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Delta-Variante des Corona-Virus. Damit gebe es aber Luft für weitere Anhebungen in der zweiten Jahreshälfte."Der Aktionär" bleibt langfristig zuversichtlich, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. Ein Stopp bei 13,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 20.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link