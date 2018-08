ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer Eins im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio.



Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. (09.08.2018/ac/a/d)



Die ProSiebenSat.1 Media AG verkaufe ihren Online-Reiseanbieter Tropo und schließe somit ihr Touristikgeschäft. Der Käufer sei Dnata, eine Tochtergesellschaft der Airline Emirates.Die ProSiebenSat.1-Aktie sei in den letzten Monaten immer wieder durch strukturelle Probleme im wichtigen Werbegeschäft belastet worden. Erst vor kurzem sei der Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie auf den tiefsten Stand seit über fünf Jahren gesunken. Die zuletzt veröffentlichten Q2-Zahlen seien nicht ganz so schlecht wie erwartet gewesen. Sie hätten aber dem Aktienkurs keinerlei Impulse verliehen.Langfristig orientierte Anleger sollten weiterhin an der Seitenlinie bleiben. Mutige Trader können nach dem deutlichen Abverkauf der vergangenen Monate jedoch auf eine überfällige, technische Erholung der ProSiebenSat.1-Aktie spekulieren, so Matthias J. Kapfer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2018)