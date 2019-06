Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

15,54 EUR -0,58% (12.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

15,55 EUR -0,64% (12.06.2019, 20:50)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (12.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TV-Senderkette ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.ProSiebenSat.1-Chef Max Conze habe auf der Jahreshauptversammlung die gebeutelten Aktionäre um Geduld beim Umbau des Konzerns gebeten. Große Hoffnung setze der Manager auf Streaming: Die kostenlose Streaming-Plattform Joyn mit gut 50 Sendern starte am Dienstag. Zudem melde der Sender eine Top-Kooperation.Mit Joyn könnten die Zuschauer laut Conze "deutsches TV gebündelt in einer App schauen". In zwei Jahren wolle er damit zehn Millionen Zuschauer erreichen und den Rückgang der Werbeerlöse im traditionellen Fernsehen ausgleichen.Den kostenpflichtigen US-Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime wolle ProSiebenSat.1 auch mehr eigenproduzierte Filme und Live-Shows entgegensetzen.Im Kampf um junge Nutzer verbünde sich ProSiebenSat.1 mit dem Erzfeind Facebook. Die beiden Unternehmen hätten eine umfassende Vereinbarung für die Video-Plattform Facebook Watch geschlossen, melde ProSiebenSat.1 am Mittwoch.Facebook Watch biete den Nutzern einen weitreichenden Katalog an Video-Inhalten von ProSiebenSat.1. Bei den Inhalten handle es sich um Formate wie "Germany's next Topmodel", "Galileo" oder "Sat.1 Frühstücksfernsehen".Ziel des "Aktionär": 20 Euro, Stopp: 11,50 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der ProSiebenSat.1-Aktie. (Analyse vom 12.06.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.