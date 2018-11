Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (09.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Zwar seien die Q3-Zahlen weitestgehend erwartungsgemäß ausgefallen, dessen ungeachtet sei die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen gestern (08.11.) jedoch um 14% eingebrochen. Ursächlich hierfür sei, dass ProSiebenSat.1 jetzt fast die Hälfte weniger an Dividende ausschütten wolle und der Umsatzausblick für 2018 signifikant reduziert habe. Allerdings sei die Dividendenkürzung darauf zurückzuführen, dass der Konzern nun höhere Investitionen für das zukünftige Wachstum plane, was langfristig gesehen deutlich besser sei. In diesem Zusammenhang habe der Konzern auch neue mittelfristige Ziele (2018-2023) ausgegeben, die den bisherigen (2017-2022) aber quasi identisch seien.Neu bei ProSiebenSat.1 sei dagegen der Strategieschwenk: Der Fokus sollte wieder mehr auf das Kerngeschäft TV liegen und dabei solle es mehr deutschsprachige Inhalte und weniger US-amerikanische Produktionen geben. Wegen der sich abschwächenden Konjunktur (Stichwort Werbeerlöse) und der zunehmenden Abkehr der Konsumenten vom traditionellen Fernsehen glaube der Analyst, dass der neue Konzernchef Max Conze mittelfristig mit dieser Strategie nicht den gewünschten Erfolg erzielen werde. Den starken Kursverfall halte er in diesem Ausmaß für übertrieben.Anhand der neuen reduzierten Prognosen ermittelt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 19,00 (alt: 24,60) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die ProSiebenSat.1-Aktie. (Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:16,985 EUR -4,31% (09.11.2018, 16:26)