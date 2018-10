ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (18.10.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Conze hat ehrgeizige Ziele - AktienanalyseProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF)-Chef Maximilian Conze hat ehrgeizige Ziele, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In drei bis fünf Jahren will Conze den Börsenwert des Medienkonzerns verdoppeln. Schon heute halte er das Unternehmen für unterschätzt. "Unser Fernsehgeschäft ist eigentlich um 50 Prozent wertvoller", habe Conze im Interview mit der FAS gesagt. Als größten Hebel zum höheren Börsenwert sehe Conze allerdings das Portfolio an Internetfirmen, an denen ProSiebenSat.1 beteiligt sei. Diese Beteiligungen würden in drei oder fünf Jahren so viel wert sein wie ProSiebenSat.1 heute, so der CEO. (Ausgabe 41/2018)