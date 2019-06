Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,525 EUR +0,10% (17.06.2019, 16:18)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (17.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TV-Senderkette ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Nachdem die letztjährige Spekulation der Experten auf ein Comeback der ProSiebenSat.1-Aktie noch nicht aufgegangen sei, würden sich inzwischen die Anzeichen verdichten, dass der neue CEO Max Conze den taumelnden Medienriesen mit etwas mehr Anlauf doch wieder auf Kurs bringen könnte. Allen voran würden die Münchner in Kürze ihre neue Streaming-Plattform Joyn in Betrieb nehmen. In Kooperation mit ARD und ZDF solle dort ein kostenloser Zugriff auf über 50 Programme sowie weitere exklusive Inhalte geboten und so ein Gegengewicht zu den großen Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon aufgebaut werden. Darüber hinaus habe als neuer Kunde Facebook gewonnen werden können, denen die Münchner künftig Clips für ihr Videoportal Watch liefern würden. Und schließlich sei auch mit dem Rivalen RTL eine Kooperation geschmiedet worden, in deren Rahmen eine Plattform zur zielgruppengenauen Werbung auf Smart-TV-Geräten entwickelt werde.Es werde zwar noch etwas dauern, bis diese Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten würden, aber zumindest ein Boden scheine operativ jetzt schon in Sicht, denn im ersten Quartal habe der Konzern bei einem leichten Umsatzplus um 3,6% sein EBIT um fast 60% steigern können. Auch für das Gesamtjahr habe der Vorstand seine Prognose eines moderaten Umsatzwachstums bestätigt, wenngleich der Gewinn durch die hohen Investitionen noch einmal belastet werde. Ab dem kommenden Jahr könnte dann aber eine dynamische Ertragsentwicklung einsetzen. Das sehe wohl auch der italienische Mediasat-Konzern so, der kürzlich 9,8% an ProSiebenSat.1 erworben habe.Spekulative Naturen können dem folgen, zumindest aber gehört der Titel wieder auf die Watchlist, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 23 vom 15.06.2019)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:14,555 EUR +0,52% (17.06.2019, 16:03)