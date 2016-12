WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media AG:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (22.12.2016/ac/a/d)

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Zertifikate Journal":Die Experten von "Zertifikate Journal" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.ProSiebenSat.1-Aktionäre hätten zuletzt wenig Freude an ihrem Investment gehabt. Vor allem die Kapitalerhöhung Anfang November habe der Aktie übel mitgespielt. Inzwischen aber - so scheine es - habe das Papier das Schlimmste überstanden. Auf Monatssicht sei es um knapp zwölf Prozent nach oben gegangen. Schützenhilfe habe der Wert von mehreren Analysten bekommen. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser etwa habe die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Kursverfall sei übertrieben gewesen, so der zuständige Analyst. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, sein Digitalgeschäft zu vergrößern, während das Fernsehgeschäft ein bedeutender und verlässlicher Gewinnpool bleiben dürfte, so die Experten von "Zertifikate Journal" in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 50 vom 22.12.2016)