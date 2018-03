ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (01.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Gute Stimmung - AktienanalyseEin Schlussspurt im TV-Werbegeschäft hat ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) einen versöhnlichen Jahresabschluss beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie der TV-Konzern mitgeteilt habe, sei der Umsatz 2017 um sieben Prozent auf knapp 4,1 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe das Unternehmen einen Tick besser abgeschnitten als gedacht. Analysten hätten mit gut vier Mrd. Euro gerechnet. Ergebnisseitig hätten sie ebenfalls weniger auf ihren Zetteln gehabt. Die Prognose habe bei 539 Mio. Euro gelegen. Tatsächlich sei der Überschuss um drei Prozent auf 550 Mio. Euro geklettert. Davon würden auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende steige um drei Cent auf 1,93 Euro je Aktie.Für zusätzlich gute Stimmung habe die Nachricht gesorgt, dass sich ProSiebenSat.1 für den Ausbau seines Digitalgeschäfts den Finanzinvestor General Atlantic an Bord geholt habe. Den Angaben zufolge übernehme der Investor 25,1 Prozent der Anteile an der Konzernsparte, in der Internetportale wie Verivox oder Parship Elite gebündelt seien. (Ausgabe 08/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:31,71 EUR -2,55% (01.03.2018, 17:09)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:31,69 EUR -2,79% (01.03.2018, 17:24)