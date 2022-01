Gleichzeitig habe auch das Britische Pfund das Vertrauen der Anleger verloren. Hier sei der SERIX-Wert für das Währungspaar GBP/USD von 112 im November auf 97 im Dezember gefallen, was ebenfalls auf eine rückläufige Anlegerstimmung hinweise. Ein ähnlicher Trend sei für die Stimmung bei den Währungspaaren GBP/JPY und GBP/EUR zu beobachten.



Betrachte man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten Basiswerte, so seien der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) und der DAX 40 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit 103 bzw. 99 relativ unverändert geblieben. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei dagegen leicht von 97 auf 98 geblieben, sei aber insgesamt in der Baissezone geblieben.



In Großbritannien seien viele Dinge als mögliche Faktoren zusammengekommen: Der Brexit, der 2021 in Kraft getreten sei, habe die Handelskosten erhöht, was wiederum zu einem Rückgang des Handelsvolumens und zur Verlagerung von Unternehmenssitzen geführt habe. Der Verlust der EU-Freiheiten habe Arbeitnehmer abgezogen, was die Produktions- und Vertriebskosten weiter erhöht habe. Es gebe einen landesweiten Mangel an Lkw-Fahrern, aber auch an Pflegekräften und an Arbeitskräften in der Lebensmittelindustrie, welches zu Versorgungsengpässen führe. Darüber hinaus sei Großbritannien auch von der weltweiten Krise der Lieferkette und den damit verbundenen Preissteigerungen hart getroffen worden, und schließlich habe Omikron die Hoffnungen auf eine Erholung gedämpft.



"Insgesamt scheinen die Privatanleger zum Jahresende einfach keine ermutigenden Anzeichen auf dem britischen Markt gesehen zu haben und ihn im Gegenteil sogar für überbewertet zu halten, was sich an den zahlreichen bärischen Positionen im FTSE 100-Index zeigt. Die Anleger scheinen auch die leichte Erholung des FTSE nicht als langfristig tragfähig oder als ausreichenden Grund für eine positive Stimmung zu sehen. Alternativen wie der spanische IBEX oder der italienische MIB scheinen die Indexanleger derzeit mehr zu überzeugen", erkläre Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets.



Im Dezember seien 72,5 Millionen verbriefte Derivate auf Spectrum Markets gehandelt worden, wobei 37,2% der Abschlüsse außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 MEZ) stattgefunden hätten. 83,2% der gehandelten Derivate hätten sich auf Indices bezogen, 9,8% auf Währungspaare, 5,4% auf Rohstoffe und 1,6% auf Aktien, wobei die drei meistgehandelten Basiswerte der DAX 40 (24,1%), der NASDAQ 100 (17,8%) und der S&P 500 (14,6%) gewesen seien. (18.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, hat seine SERIX-Stimmungsdaten für europäische Privatanleger für Dezember veröffentlicht.Daraus gehe hervor, dass von allen investierbaren Aktienindices der britische FTSE 100 die meisten Verkäufe in Long-Instrumenten und Käufe in Short-Instrumenten verzeichnet habe.Nachdem der SERIX-Wert für den FTSE 100 im September 2021 noch bei 100 gelegen habe, was einem ausgeglichenen Verhältnis von Käufen und Verkäufen entsprochen habe, sei die Kurve in den darauffolgenden Monaten stark nach unten gegangen und habe schließlich im Dezember einen Wert von 87 erreicht, den niedrigsten Monatswert für den Index seit Einführung des SERIX als Benchmark. Eine positive Anlegerstimmung lasse sich dagegen beim italienischen MIB 40 (101), dem spanischen IBEX 35 (104) und dem amerikanischen NASDAQ 100 (103) beobachten.