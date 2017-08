Nasdaq-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.



(10.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse von Analyst Kevin Kopelman von Cowen and Company:In einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Kevin Kopelman vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN), ein US-Online-Portal für Reisebuchungen, weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Priceline.com Inc. habe es mit dem Bericht zum abgelaufenen Quartal nicht geschafft die Erwartungen zu übertreffen. Zum ersten Mal seit 2012 seien die operativen Metriken hinter den Annahmen zurückgeblieben.Nichtsdestotrotz könnten die Quartalszahlen immer noch als solide bezeichnet werden, so die Analysten von Cowen and Company. Der Ausblick für das dritte Quartal bewege sich im Rahmen der üblichen Trends. Analyst Kevin Kopelman bestätigt seine Schätzungen.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer Priceline.com-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "outperform" ein und halten am Kursziel von 2.250,00 USD fest.Frankfurt-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.622,00 Euro +0,33% (10.08.2017, 15:07)Tradegate-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.620,00 Euro -0,09% (10.08.2017, 15:22)