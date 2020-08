Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

27,00 EUR -0,95% (19.08.2020, 15:07)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

278 SEK +1,09% (19.08.2020, 14:54)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (19.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen werde am Donnerstag die Bücher zum abgelaufenen zweiten Quartal öffnen. Analysten würden einen Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum und einen höheren Verlust erwarten. Bei PowerCell Sweden würden jedoch nicht die kurzfristigen Kennziffern, sondern die langfristigen Perspektiven zählen.Ein zentraler Bestandteil der zukünftigen Wachstumsstrategie sei zweifellos die Partnerschaft mit Bosch im Automotive-Segment. Bei stationären Anwendungen würden Anleger derweil gespannt auf die Finalisierung des Deals mit ABB Power Grids warten. Die namhaften Partner würden für die Technologie der Schweden sprechen."Der Aktionär" erwarte im Rahmen der Zahlenvorlage wenig Neues. Dennoch: PowerCell Sweden gehöre weiterhin zu den aussichtsreichsten Brennstoffzellen-Werten auf dem internationalen Kurszettel. Investierte Anleger sollten dabei bleiben, sollten aber nicht den spekulativen Investmentcase aus den Augen verlieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: