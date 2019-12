Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (04.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PowerCell sei spätestens seit dem Deal mit dem deutschen Zulieferer Bosch in aller Munde. "Der Aktionär" habe die Aktie bereits deutlich vor der Neubewertung in Ausgabe 37/2018 zu 3,22 Euro erstmals zum Kauf empfohlen. Auf der Suche nach weiteren Trendsettern aus dem nordeuropäischen Land sei "Der Aktionär" unter anderem auf Invisio Communications gestoßen.Ende August habe die "Welt" berichtet: In Schweden eskaliere die Gewalt von kriminellen Banden, nach mehreren tödlichen Explosionen und Schüssen zeige sich Schwedens König Carl XVI. Gustaf besorgt. Invisio Communications könnte dabei helfen, die Problematik in den Griff zu bekommen.Das Unternehmen statte Armeen und die Polizei mit Sicherheitstechnik aus. Zu den Kunden zähle unter anderem das US-Verteidigungsministerium, das belgische Ministerium der Landesverteidigung, die deutsche und natürlich auch die schwedische Polizei.Im dritten Quartal habe Invisio Communications Umsatz und Gewinn kräftig steigern können. Lars Højgård Hansen, CEO der schwedischen Gesellschaft, stelle auch für die kommenden Jahre weiteres Wachstum in Aussicht.Der Bedarf an Sicherheitstechnik dürfte auch in den kommenden Jahren weiter steigen. Davon sollte Invisio Communications profitieren können. Im Oktober sei die Aktie nach einer ausgeprägten Konsolidierungsphase nach oben ausgebrochen. Bei größeren Kursrücksetzern sollten sich risikobewusste Anleger eine kleine Langfrist-Position ins Depot legen. Der Titel ist spannend, dürfte sich allerdings nicht so explosiv entwickeln, wie der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link