Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (09.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der positive China-Newsflow setze sich bei PowerCell fort. Wie die Schweden mitteilen würden, wolle die Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Company zehn zusätzliche PowerCell S2 Stacks ordern. Das chinesische Unternehmen zähle schon länger zur Kundschaft der Skandinavier, zum Auftragsgegenwert mache PowerCell indes keine Angaben.Mit den zehn Stück komme PowerCell damit auf eine Zahl von 54 S2 Stacks, die an diesen chinesischen Kunden ausgeliefert worden seien beziehungsweise würden. Wuhan Tiger habe die Ambitionen zusammen mit dem Automobil-Hersteller Skywell, Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf den chinesischen Markt zu bringen.PowerCell verbuche den Auftrag im zweiten Quartal 2019. Die Schweden würden enormes Potenzial in China sehen. Kein Wunder, dass das Unternehmen eine Vertriebsstelle im Reich der Mitte eröffnen wolle und Branchenmessen vor Ort nutze, um die hauseigene Technologie zu präsentieren.Mutige Anleger legen ein Abstauberlimit bei 8,00 Euro in den Markt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link