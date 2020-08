Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

25,34 EUR -4,81% (20.08.2020, 09:33)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

262,80 SEK -4,50% (19.08.2020, 09:20)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (20.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der Konzern habe Zahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt. Währungseffekte und steigende Kosten hätten PowerCell Sweden tiefer in die roten Zahlen als im Vorjahreszeitraum gedrückt. Das sollte Anleger jedoch nicht beunruhigen. Was zähle, seien die langfristigen Aussichten für die Skandinavier.Der Umsatzanstieg basiere auf Aufträgen von Bosch und einem großen Schiffbauer. Gerade die Kooperation mit Bosch sollte in den kommenden Jahren noch für ordentlich operativen Schwung bei PowerCell Sweden sorgen.Die Zahlen seien kurz- bis mittelfristig für PowerCell Sweden nicht entscheidend. Dennoch gebe die Aktie nach der Vorlage der Ergebnisse deutlich nach. Langfristig hingegen würden die Perspektiven stimmen. PowerCell Sweden gehöre nach wie vor zu den aussichtsreichsten Brennstoffzellen-Werten auf dem internationalen Kurszettel. PowerCell Sweden sei eine spekulative Geschichte, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: