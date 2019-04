Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

56,20 SEK -4,42% (04.04.2019, 09:42)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (04.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Spezialist und das Start-up Nikola Motor würden in Zukunft offenbar getrennte Wege gehen. Das sei einem Tweet vom Nikola-Chef Trevor Milton zu entnehmen. Bereits im gestrigen Handel hätten die Spekulationen darüber für massive Kursabschläge bei der PowerCell Sweden-Aktie gesorgt. Die Langfrist-Story bei PowerCell sei intakt, doch potenzielle Großaufträge von Nikola Motor schienen passé. PowerCell habe aber noch einige andere heiße Eisen im Feuer.Die Enttäuschung sei an der Börse zu spüren, der Highflyer der letzten Wochen müsse nun deutlich Federn lassen. "Der Aktionär" habe bereits vor der Verwirrung um Nikola Motor zu Gewinnmitnahmen im dreistelligen Prozentbereich geraten. Anleger sollten an den restlichen Anteilen festhalten, sich auf volatile Handelstage einstellen und die Position mit einem Stopp bei 4,80 Euro absichern, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:5,37 EUR -5,62% (04.04.2019, 09:55)