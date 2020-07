Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (09.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell nehme an einem weiteren Projekt teil, welches von der Europäischen Union (EU) gefördert werde. Ziel sei es, einen Müllwagen mit Brennstoffzelle für Renova zu entwickeln. Im freundlichen Marktumfeld könne die PowerCell-Aktie moderate Zugewinne verbuchen. Ohnehin sei die Neubewertung der letzten Jahre beeindruckend.Renova sei ein führendes Umweltunternehmen im Bereich Recycling und Abfallmanagement aus Schweden. Der Müllwagen solle dann nach der Entwicklung in der Stadt Göteborg eingesetzt werden. Finanzielle Unterstützung gebe es durch das EU-Projekt REVIVE, welches die Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Müllwagen in Europa beschleunigen solle. REVIVE stehe für "Refuse Vehicle Innovation and Validation in Europe".Für PowerCell sei der spannende Markt für Brennstoffzellen-betriebene Müll-Fahrzeuge kein neues Terrain. Zuvor hätten die Schweden bereits an einem gemeinsamen Projekt mit Renova, Scania, JOAB und dem Royal Institute of Technology in diesem Bereich zusammengearbeitet. Dieses Vorhaben wiederum sei von der schwedischen Energiebehörde finanziell unterstützt worden.Charttechnisch betrachtet habe die PowerCell-Aktie mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch ein Kaufsignal generiert. Gewinne laufen lassen, jedoch nie den spekulativen Investment-Case aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link