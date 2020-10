Zürich (www.aktiencheck.de) - Von Normalität zu sprechen, wäre noch etwas verfrüht. Aber es mehren sich die Anzeichen, dass zumindest eine gewisse Normalisierung der Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten einkehrt, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Die aus der abnehmenden Dynamik der Geldpolitik resultierenden negativen Effekte für die Finanzmärkte würden durch eine deutliche Beschleunigung der globalen Konjunktur kompensiert. Obwohl sich die Geldpolitik mit größter Wahrscheinlichkeit nicht noch weiter normalisieren dürfte und sich gleichzeitig aber die Erholung der Weltkonjunktur verstärkt fortsetze, würden mittelfristig sogar wieder insgesamt positive Impulse für die Finanzmärkte resultieren. Trotzdem erwarten die Experten von Fisch Asset Management für die kommenden Wochen aufgrund verschiedener Unsicherheiten - genannt seien die US-Wahlen oder der Brexit - eine stark erhöhte Volatilität mit temporärem Korrekturpotenzial. Dies betreffe Unternehmensanleihen und Aktien gleichermaßen, da sich beide Anlageklassen bewertungstechnisch angeglichen hätten. Die Experten würden aktuell Corporate Bonds fair und Aktien nur noch leicht erhöht bewertet sehen.Die anhaltend starke weltweite Ausbreitung der Covid-19-Epidemie bleibe leider ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. Es würden sich immer stärker längerfristige, strukturelle volkswirtschaftliche Schäden abzeichnen, die in absehbarer Zeit negative Spuren in der Bewertung der Aktien- und Kreditmärkte hinterlassen könnten. Die derzeit schnell fortschreitende Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungstherapien dürfte diese Schäden aber begrenzen. Zudem sei die Tatsache zu berücksichtigen, dass der derzeitige Aufschwung auch ohne vorhandenen Impfstoff stattfinde. Generell bleibe festzuhalten: Es sei ein positives Signal, dass die Finanzmärkte wieder konjunkturell statt monetär getrieben seien. Investoren dürfen daher mittel- bis langfristig zuversichtlich sein. (05.10.2020/ac/a/m)