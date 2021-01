Auch wenn der Markt aktuell etwas überkauft erscheine, so würden die Hoffnungen der Investoren auf eine schnellere Konjunkturerholung ruhen, wobei das bereits angekündigte billionenschwere Konjunkturpaket deutlichen Rückenwind verleihe. Aber die Politik spiele an der Börse nur eine untergeordnete Rolle, denn die weiter Fahrt aufnehmende Berichtssaison werde zunehmend die Stimmung unter den Investoren bestimmen, was bislang auch recht vielversprechend aussehe.



Die positive Stimmung an der Wall Street habe auch die anderen internationalen Aktienmärkte angesteckt: So seien zur Wochenmitte auch die Kurse der europäischen Aktien wieder in Schwung gekommen und auch in Asien - allen voran in China - habe der Inauguration Day und die damit verbundenen Erwartungen an Biden für steigende Kurse gesorgt.



An den Rohstoffmärkten habe ein ähnliches Bild geherrscht: Die Ölpreise hätten ebenfalls ihre Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt, wobei die Hoffnungen vor allem auf eine sich bald verbessernde Nachfragesituation beruhen würden. Gold sei gestern ebenfalls aufgrund der etwas zunehmenden Inflationssorgen gesucht gewesen. (21.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street stand am Mittwoch ganz im Zeichen der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die US-Aktienindices hätten hierbei ihren bis dato eingeschlagene Aufwärtstendenz ungebremst weiter fortgesetzt und hätten allesamt auf neuen Allzeithöchstständen geschlossen. Für Erleichterung habe vor allem die friedlich vonstattengegangene Machtübergabe, aber auch die Ankündigung Bidens gesorgt, dass er in den ersten zehn Tagen ein Feuerwerk an Dekreten verabschieden möchte, um viele strittige Beschlüsse seines Vorgängers rückgängig zu machen und sich der internationalen Gemeinschaft wieder anzuschließen.