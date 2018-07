Neben den Renditetreibern sollten Anleger auch die Geschwindigkeit im Blick behalten, mit der die Anleihenrenditen steigen würden. "Aktien können in der Regel einen langsamen Renditeanstieg von Anleihen gut verkraften. Problematisch sind dagegen starke Renditeschwankungen nach oben und unten. Renditespitzen erhöhen das Risiko von Verwerfungen an den Rentenmärkten, die auf andere Märkte oder Volkswirtschaften übergreifen. Wenn sich die Renditen stabilisieren, erholen sich Aktien typischerweise", erkläre Kreckel. Darüber hinaus zähle auch die Höhe der Renditen. Bislang seien die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) im Allgemeinen am höchsten ausgefallen, wenn zehnjährige Staatsanleihen eine Rendite von fünf bis sieben Prozent aufgewiesen hätten. Dagegen hätten sich steigende Anleiherenditen in der Spanne von fünf bis sechs Prozent negativ auf die Aktienkurse ausgewirkt. Derzeit sprächen die Anzeichen jedoch dafür, dass dies schon früher der Fall sein könnte.



Ein weiterer wichtiger Faktor sei laut Kreckel der Bewertungspuffer von Aktien gegenüber höheren Anleihenditen. "In der Regel liegen die Renditen von Aktien höher als die von Anleihen. Der Renditeabstand ist derzeit überdurchschnittlich hoch, ebenso wie die Risikoprämie auf Aktien - ein Plus an Rendite, das Anleger typischerweise für das Halten von Aktien statt Anleihen verlangen", erkläre der Experte von LGIM. Der Renditeabstand und die Risikoprämie hätten sich allgemein immer bei sinkenden Anleiherenditen erhöht und bei steigenden Renditen vermindert. Staatsanleihen, die mit rund 3,6 Prozent rentieren würden, würden den Renditeabstand auf den langfristigen Durchschnitt zurückführen.



"Höhere Anleiherenditen belasten die Erträge. Wir gehen davon aus, dass ein Renditeanstieg von 0,5 Prozent bei Unternehmensanleihen den Gewinn pro Aktie im S&P 500 um circa zwei Prozent reduziert", so Kreckel. Gleichzeitig sinke der Anreiz für Unternehmen zum Rückkauf eigener Aktien, wenn die Anleiherenditen steigen würden: "Rückkäufe dienen nicht mehr der Ertragsteigerung, wenn die Anleiherenditen die Gewinnrendite von derzeit etwa 5,8 Prozent übersteigen." In der Vergangenheit hätten Rückkaufprogramme dagegen den Gewinn pro Aktie im S&P 500 kontinuierlich um 1,5 bis 2 Prozent gesteigert.



"Berücksichtigt man all diese Faktoren, könnten die Aktienkurse weiter steigen, auch wenn die Anleiherenditen allmählich oben gehen. Der Trade-off wird allerdings komplizierter, wenn die Renditen von US-Staatsanleihen die Bandbreite von 3,5 bis 4 Prozent erreichen", laute das Fazit von Kreckel. (11.07.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Während Experten im Euroraum frühestens Mitte 2019 eine erste Zinsanhebung über das aktuelle Rekordtief von null Prozent hinaus erwarten, schreitet die Normalisierung der Geldpolitik in den USA voran, so Lars Kreckel, Global Equity Strategist bei Legal & General Investment Management (LGIM).Entsprechend habe die US-Notenbank Federal Reserve (FED) den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben - auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, was mit Aktien passiere, wenn die Renditen von Anleihen steigen würden. Nach Meinung von Lars Kreckel müsse eine Antwort mehrere Faktoren berücksichtigen. S&P 500 notierten Titel der größten US-amerikanischen Unternehmen ein durchschnittliches Kurswachstum von mehr als sieben Prozent", so Kreckel. Noch wichtiger als der Anstieg der Rendite an sich seien die Gründe dafür, also der Renditetreiber. "Wenn die Renditen steigen, weil die Märkte stärker wachsen oder das Deflationsrisiko sinkt, dann sind das auch gute Nachrichten für den Aktienmarkt", so der Experte. "Sind jedoch die Sorgen vor einer Hyperinflation der Auslöser für steigende Anleiherenditen, dann sind das schlechte Nachrichten für Aktien."