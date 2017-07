In den USA würden sich die wichtigsten Daten nächste Woche auf den Freitag konzentrieren - vom Juni-Inflationsbericht über die entsprechenden Einzelhandelsumsätze bis zum vorläufigen Michigan-Verbrauchervertrauen. Und in Asien stünden am Montag die jüngsten Preistrends und am Donnerstag die Handelsbilanz im Fokus.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Die Blicke richten sich zunehmend auf die bevorstehende Halbjahreszahlensaison der Unternehmen, die auf Basis der Konjunkturzahlen gut ausfallen dürfte. Da die Märkte aber bereits damit rechnen, werden die Ausblicke auf den weiteren Jahresverlauf auf großes Interesse stoßen."



"Eurolands Aktienmärkte bleiben aussichtsreicher als die Wall Street." (07.07.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nach dem G20-Gipfel dürften die Märkte kommende Woche nicht nur wieder verstärkt auf die Makrodaten, sondern auch auf die zunächst in den USA anlaufende Halbjahreszahlensaison schauen, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Diese dürfte auf Basis der Konjunkturindikatoren insbesondere in Europa, aber auch in den USA, recht gut ausfallen. Allerdings würden dies auch die Markterwartungen weitgehend bereits wiederspiegeln. Daher würden insbesondere die Ausblicke auf den weiteren Jahresverlauf auf großes Interesse stoßen.