XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

88,96 EUR +2,21% (04.01.2022, 10:20)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (04.01.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche: Die Aktie nähert sich dem Dezemberhoch - AktiennewsDie Aktie von Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) notiert am Dienstag wenige Minuten nach der Eröffnung 0,11% tiefer bei 87,78 Euro und scheint die Erholung kurz vor dem Dezemberhoch (88,92 Euro) gestoppt zu haben, so die Experten von XTB.Seit dem Ausbruch über das lokale Hoch bei 76,74 Euro sei die kurzfristige Struktur wieder bullisch, doch um den mittelfristigen Abwärtstrend umzukehren, müsste die Aktie das Hoch vom Oktober (94,40 Euro) überwinden. Der Abstand zu diesem Widerstand betrage mehr als 7%, sodass erst ca. zwei Drittel der Verluste des jüngsten Abwärtsimpulses hätten ausgeglichen werden können. Sollte der Kurs am Hoch bei 88,92 Euro schwächeln, könnten die Tiefs um die 74-Euro-Marke nochmals in den Fokus rücken. (News vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:89,12 EUR +1,25% (04.01.2022, 10:35)