Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (06.02.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktie: Weitere Abgaben drohen - ChartanalyseDer Chartverlauf der Porsche-Aktie (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ähnelt sehr stark dem Verlauf des Papiers des Mutterkonzerns Volkswagen - im September 2015 kam es zu einem massiven Kursrutsch, nachdem der Abgasskandal öffentlich wurde und drückte die Aktie des Sportwagenherstellers auf ein Verlaufstief von 34,03 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst in diesem Bereich habe eine sukzessive Stabilisierungsphase begonnen, die sich bis Ende 2016 in einem steigenden Dreieck präsentiert habe und dieses zu Beginn dieses Jahres zur Oberseite habe aufgelöst werden können. Hierbei sei es kurz darauf gelungen knapp über die Oktoberhochs aus 2015 auf ein Verlaufshoch von 58,63 Euro anzusteigen, nur wenig später hätten wieder Abgaben eingesetzt und zu einem Bruch des Sekundärtrendkanals geführt. Doch auf dem aktuellen Kursniveau gibt es kaum eine tragfähige Unterstützung, die für eine Wiederaufnahme und Trendwende in dem Kursverlauf der Porsche-Aktie sorgen könnte - weitere Abgaben, sowie eine Ausdehnung der aktuell laufenden Konsolidierungsbewegung zurück auf die Dezemberhochs aus 2015 sollten dringend einkalkuliert werden und können sogar kurzfristig auf der Short-Seite nachgehandelt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.02.2017)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:54,26 EUR -2,29% (06.02.2017, 14:45)Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:54,229 EUR -2,45% (06.02.2017, 14:53)