Der US-Regierung stünden jedoch noch eine Reihe wichtiger Entscheidungen bevor, deren Auswirkungen schwer vorauszusagen seien, da sowohl die Republikaner als auch die Demokraten ihre Wirtschaftspolitik derzeit radikal umstellen würden. Es sei schwierig, sich eine der beiden Parteien als Vorbild in puncto Finanzdisziplin vorzustellen.



Die derzeitige politische Konstellation biete wenig Aussicht auf eine weitere tief greifende Steuerreform. Auf einer Pressekonferenz nach den Wahlen am Mittwoch habe der Präsident die Möglichkeit weiterer Steuersenkungen für die Mittelschicht angedeutet, die er mit Steuererhöhungen an anderer Stelle finanzieren könnte. Aber selbst wenn dies möglich wäre, dürften die absehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen gering sein. Es sei kaum vorstellbar, dass der Präsident, der bereits die Kampagne für seine Wiederwahl im Blick habe, Maßnahmen unterzeichnen würde, die seine eigene Steuerreform aus dem Jahr 2017 verwässern würde.



Die acht Jahre lang andauernde Kontrolle des US-Repräsentantenhauses durch die Republikaner gehe zu Ende. Gewonnen habe die Partei das Haus mit dem Versprechen, Obamacare zurückzunehmen und den Haushalt auszugleichen. Da sie in beiden Bereichen nur geringe Fortschritte hätten vorweisen können, müssten sich die Republikaner zunehmend auf Erfolge verlassen, die der Präsident vorgebe. Donald Trumps Bereitschaft für Defizite und Schutzzölle sei stark an die traditionelle Strategie der Demokraten angelehnt.



Derweil könne die neu gewonnene Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus republikanische Initiativen zwar blockieren, könne aber nicht per se Gesetze erlassen. Vielleicht werde es eine begrenzte Zusammenarbeit mit dem Präsidenten in Bezug auf Infrastrukturausgaben oder Arzneimittelpreise geben. Es dürfte sogar Unterstützung vonseiten der Demokraten für die stärker auf Konfrontation ausgerichtete Handelsagenda des Präsidenten sowie eine Überarbeitung des Abkommens mit Kanada und Mexiko geben.



In anderen Punkten werde der Präsident voraussichtlich mit seinen Executive Orders erfolgreich sein, während sich das Repräsentantenhaus mit den Untersuchungen von Finanzbetrug beschäftigen werde, bis Sonderermittler Robert Mueller konkretere Fakten vorlege.



Ganz gleich, auf welcher Seite man stehe, die beiden Parteien würden einen praktikablen Weg für die Zukunft finden müssen, um die Finanzierung und die Arbeit der Regierung zu ermöglichen. Beide Parteien dürften versuchen, ihre eigenen Prioritäten im Zusammenhang mit stark emotionalen Themen durchzusetzen, wie z.B. die Grenzsicherung, die Einwanderungsreform, die Gesundheitsversorgung oder die Waffengesetze.



Unterdessen müssten sie auch hinsichtlich der Anhebung der Schuldenobergrenze zusammenarbeiten, um keinen Zahlungsausfall der öffentlichen Hand zu riskieren. Im August 2011 habe Standard & Poor's die Bonität der USA um eine Note herabgestuft und dafür die politische Polarisierung als Bedrohung der finanziellen Nachhaltigkeit der USA verantwortlich gemacht. Beim nächsten Mal würden sich weitere Ratingagenturen veranlasst sehen, dem Beispiel von Standard & Poor's zu folgen.



Einige Anleger könnten Trost darin finden, dass keine der beiden Parteien als unnachgiebig erscheine und die Schuld für eine Haushaltssperre oder eine Herabstufung der Bonität auf sich nehmen möchte. Die emotionsgeladene Stimmung über das politische Spektrum hinweg bedeute jedoch, dass auch Kompromisse Risiken bergen könnten. Es dürfte schwer fallen, der Verlockung von Druckmitteln zu widerstehen - selbst für bescheidene politische Siege. (13.11.2018/ac/a/m)







