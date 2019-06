Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Devisenmarkt kommen wieder Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der FED auf, so die Analysten der NORD LB.Der Brief des italienischen Finanzministers an die EU-Kommission spreche zunächst schon für den Euro. Rom verspreche in dem Schreiben, sich an die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts halten zu wollen. Giovanni Tria habe in einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera allerdings herausgestellt, dass das Durchsickern einer frühen Version des Briefes an die Öffentlichkeit nicht hilfreich für die Verhandlungen mit Brüssel sein dürfte. Diese Anmerkungen Trias hätten an den Finanzmärkten wieder eine gewisse Verunsicherung geschafft. Die politische Lage in Rom werde also wohl auch perspektivisch im Fokus des Devisenmarktes bleiben.Die Verunsicherungen bezüglich der US-Handelspolitik würden derzeit dem Yen helfen. Der leicht oberhalb der Markterwartungen notierende Caixin Manufacturing PMI aus China, der im Mai immerhin bei 50,2 Punkten habe verharren können, habe kaum nachhaltige Impulse gebracht; die nicht unfreundliche aktuelle Entwicklung des chinesischen Stimmungsindikators spreche aber schon gegen eine noch stärkere japanische Währung. Festzuhalten sei zudem, dass Donald Trumps jüngste Tweets dem mexikanischen Peso nicht helfen würden. (03.06.2019/ac/a/m)