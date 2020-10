Bonn (www.aktiencheck.de) - Konjunkturdaten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht wurden, deuten auf eine stramme Erholung der polnischen Wirtschaft im dritten Quartal hin, die jedoch leider durch das starke Wiederauftreten von COVID-19 in Polen beziehungsweise in Europa im vierten Quartal in einen Wachstumsrückgang umschlagen könnte, so die Analysten von Postbank Research.



Die polnische Industrieproduktion sei im September im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 5,9 Prozent gewachsen, verglichen mit 1,5 Prozent im August. Die Prognosen seien somit deutlich übertroffen worden. Grund hierfür sei eine starke Nachfrage aus dem Ausland nach Exportgütern gewesen. Auch die polnischen Einzelhandelsumsätze seien im September im Vergleich zum Vorjahr kräftig um 2,5 Prozent geklettert, nachdem im August gerade einmal ein Anstieg um 0,5 Prozent zu Buche gestanden habe. Die Beschäftigung habe sich ebenfalls etwas von dem pandemiebedingten Rückgang erholt. Die Bruttolöhne seien im September um 0,6 Prozent im Monats- und um 5,6 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.



Alles in allem würden diese Daten auf eine über den Erwartungen liegende Erholung im dritten Quartal hindeuten. Aufgrund des starken Anstiegs der Infektionszahlen in Polen selbst und bei seinen Haupt-Exportpartnern stehe zu befürchten, dass sich die Daten im vierten Quartal wieder verschlechtern würden. Der seit Mitte Oktober bestehende Druck auf den Złoty könnte also noch etwas anhalten. (23.10.2020/ac/a/m)





