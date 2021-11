Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

38,405 EUR +0,35% (25.11.2021, 14:53)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

38,435 EUR +1,12% (25.11.2021, 14:15)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

42,91 USD +1,51% (24.11.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (25.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power sei bereits seit mehr als zehn Jahren in Europa vertreten. Um seine Präsenz auf dem Kontinent auszubauen, wolle der US-Wasserstoff-Produzent ein neues Europa-Hauptquartier in einer bekannten deutschen Hafenstadt errichten. Die Plug Power-Aktie setze derweil ihren jüngsten Aufwärtstrend fort.Die Wahl von Plug Power für den Standort seines neuen Europa-Hauptquartiers sei auf die Stadt Duisburg gefallen. Als größter Binnenhafen der Welt biete der Duisburger Hafen eine direkte Seeverbindung zu den in der globalen Logistik wichtigen Hafenstädten Rotterdam und Antwerpen.Zusätzlich sei Duisburg eine der drei Wasserstoff-Hauptstädte in Deutschland. Unter anderem sei dort das Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff angesiedelt. Plug Power sehe sich daher gut positioniert, um im Zentrum des europäischen Wasserstoff-Ökosystems zur Entwicklung zukünftiger grüner Wasserstoffanwendungen beizutragen. "Plug Power beabsichtigt, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff in Europa zu spielen und einen wichtigen Beitrag zur europäischen Wasserstoffstrategie zu leisten", habe Plug Power-CEO, Andy Marsh, gesagt.Mit dem neuen Europa-Hauptquartier verstärke Plug Power seine Präsenz in Europa. Der starke Newsflow setze sich damit fort: Erst vor kurzem habe das Unternehmen einen Auftrag aus Ägypten an Land gezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: