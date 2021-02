XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

55,86 EUR +3,37% (04.02.2021, 10:41)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

67,38 USD +4,87% (03.02.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (04.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Plug Power: Der Wasserstoff-Star - AktienanalyseWasserstoffaktien kennen kein Halten. Ganz vorne dabei: Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Papiere des Spezialisten für Brennstoffzellen hätten vor zwölf Monaten noch für gut vier Dollar den Besitzer gewechselt. Inzwischen müsse fast das Siebzehnfache auf den Tisch gelegt werden. Für den jüngsten Kursschub habe die Meldung einer Kooperation mit Renault sorgt. Gemeinsam mit dem französischen Autobauer wolle Plug Power den Markt für leichte Nutzfahrzeuge erobern.Zudem habe Plug Power mit der südkoreanischen SK Group einen neuen Ankeraktionär gefunden. Für eine Geldspritze von 1,5 Mrd. Dollar hätten rund 9,9 Prozent aller Plug Power-Aktien den Besitzer gewechselt. Über die milliarden-schwere Investition hinaus würden die beiden Unternehmen ein Joint Venture ins Leben rufen wollen. Ziel sei es, Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme, Wasserstofftankstellen und Elektrolyseure für den koreanischen Markt und weitere asiatische Länder anzubieten.Die Wachstumsraten bei Plug Power seien bemerkenswert: Nachdem 2020 wohl ein Umsatz von knapp 300 Mio. Dollar erzielt worden sei, sollten es in diesem Jahr Analysten zufolge 430 Mio. Dollar sein. 2023 könnte sogar die Milliardengrenze erreicht werden. Angesichts des Börsenwerts von rund 33,5 Mrd. Dollar seien diese Wachstumsperspektiven im Aktienkurs jedoch schon eingepreist. Daher sei es unwahrscheinlich, dass sich der Kursanstieg der jüngeren Vergangenheit in Zukunft fortsetze. (Ausgabe 4/2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:55,99 EUR +0,04% (04.02.2021, 10:58)