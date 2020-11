Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,278 EUR +0,51% (10.11.2020, 13:02)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,198 EUR -3,38% (10.11.2020, 12:45)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,31 USD +7,69% (09.11.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (10.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die gestrigen Plug Power-Zahlen würden für Gesprächsstoff sorgen. Vor allem der Ausblich 2024 sei beeindruckend. Der Bruttoumsatz habe sich im sich im jüngsten Quartal gegenüber dem Vorjahr glatt auf 126 Millionen US-Dollar verdoppelt - das seien noch einmal zehn Prozent mehr als die zuvor bereits erhöhten Planzahlen.Die Prognose für das Gesamtjahr sei wie berichtet von 310 Millionen Dollar auf 325 bis 330 Millionen Dollar angehoben worden. Besonders spannend: Bis 2024 wolle Plug Power fünf Wasserstoff-Fabriken bauen. Außerdem werde man die Fertigung einer eigenen Brennstoffzellenfertigung hochziehen, was die Herstellungskosten um weitere 50 Prozent senken solle. Man sei im Plan, 2024 bereits 1,2 Milliarden Dollar bei einem EBIT von 200 Millionen Dollar zu erlösen - das wäre fast eine Umsatzvervierfachung gegenüber dem jetzigen Niveau.Umsatztreiber gebe es viele: Plug Power wolle aufgrund der neuen Wasserstoff-Förderung in Europa seine Expansion forcieren und dort weitere Partnerschaften mit großen Versorgern und Herstellern angehen. Wie CEO Andy Marsh bereits im Interview gesagt habe, seien die Beziehungen zu BMW und Daimler "exzellent."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: