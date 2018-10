Stuttgarrt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Amit Dayal von H.C. Wainwright & Co.:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Amit Dayal, Analyst vom Investmenthaus H.C. Wainwright & Co., die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) weiterhin zum Kauf.Plug Power Inc. habe die Umsatzplanungen für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert.Die Q3-Umsatzprognose von 48,8 Mio. USD könnte angesichts der neuen Guidance etwas konservativ sein, so die Analysten von H.C. Wainwright & Co.Analyst Amit Dayal hält am Kursziel für die Plug Power-Aktie von 4,00 USD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: