Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der US-Titel sei am Mittwoch ordentlich unter Druck geraten. Zum Handelsende habe ein dickes Minus von acht Prozent zu Buche gestanden und am Donnerstag gehe die Talfahrt weiter. Anleger würden offenbar Konkurrenz im Transportgeschäft durch eine neue Partnerschaft zweier bekannter Player befürchten.Chart Industries und Hyzon Motors würden fortan kooperieren und hätten nicht weniger als eine Revolution im Langstrecken-Lkw-Verkehr angekündigt. Beide Firmen möchten zusammen einen Lkw mit Flüssigwasserstoff-Brennstoffzellenantrieb entwickeln und würden eine Reichweite von 1.000 Meilen (1.609 Kilometer) anstreben.Den beiden Unternehmen zufolge bringe der Einsatz von flüssigem statt gasförmigem Wasserstoff im Schwerlastverkehr zahlreiche Vorteile mit sich. So solle sich die Anzahl der benötigten Schwerlasttankstellen aufgrund der verlängerten Reichweite deutlich verringern. Weniger Tankstellen würden den zeit- und kostenintensiven Transport von Wasserstoff zu den Betankungsorten reduzieren.Das Transportgeschäft von Plug Power habe sich bisher auf so genannte Flurförderzeuge, wie zum Beispiel Gabelstapler konzentriert. Das Joint Venture namens HYVIA mit Renault ziele darauf ab, die Rolle des Brennstoffzellenherstellers beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zu erweitern.Sowohl Plug Power als auch Chart Industries befinden sich im E-Wasserstoff Nordamerika Index. Produkte mit moderatem Hebel auf das Aktienbarometer bleiben bei Schwäche kaufenswert, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link