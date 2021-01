Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am Freitag habe die Plug Power-Aktie erneut die Wall Street gerockt: In der Spitze sei der Wasserstoff-Wert um 18,3 Prozent auf 55,98 Dollar geklettert. Der Grund: Plug Power habe mit der südkoreanischen SK Group einen neuen Ankeraktionär gefunden. Doch Südkorea habe nicht nur solvente Geldgeber, sondern auch lukrative Aussichten zu bieten.Neben den USA und Europa würden auch die asiatischen Länder den Auf- und Ausbau einer Wasserstoff-Infrastruktur unermüdlich vorantreiben. Südkorea habe sich dabei ambitionierte Ziele gesetzt:Laut Berichten der Wirtschaftskanzlei Clifford Chance solle sich die Kapazität der zur Stromgewinnung installierten Brennstoffzellen gegenüber dem Jahr 2018 bis Ende 2022 verfünffachen und rund 1,5 GW betragen.Gleichzeitig solle die Wasserstoffproduktion von 130.000 Tonnen im Jahr 2018 auf 470.000 Tonnen im Jahr 2022 steigen. Für 2030 werde eine jährliche Produktion von 1,94 Millionen Tonnen Wasserstoff erwartet.Dass die Plug Power-Aktie zum Wochenauftakt im deutschen Handel nachgebe, sei nach der Kursrally in der vergangenen Woche nicht verwunderlich.Investierte lassen die Gewinne laufen und ziehen den Stoppkurs auf 30 Euro nach, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten hingegen einen stärkeren Kursrücksetzer abwarten. (Analyse vom 11.01.2021)Mit Material von dpa-AFX