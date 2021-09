Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,15 EUR -4,61% (28.09.2021, 16:45)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,225 EUR -4,72% (28.09.2021, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,24 USD -4,08% (28.09.2021, 16:30)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (28.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am ersten Tag der neuen Handelswoche habe die Aktie von Plug Power im US-Handel um 5,3 Prozent auf 28,40 Dollar zulegen können. Positive Impulse für den spekulativen Wert habe in diesem Fall die amerikanische Bank Citigroup geliefert, die für die Anteile des Wasserstoff-Spezialisten eine Kaufempfehlung ausgesprochen habe.Deren Analyst P. J. Juvekar hebe den Daumen und sehe den Wert erst bei 35 Dollar fair bewertet. Das entspreche ausgehend vom aktuellen Kursniveau einem Upside-Potenzial von etwa 23 Prozent. Juvekar habe vor Kurzem das Management von Plug Power getroffen und habe die Anlagen des Unternehmens besucht.Mit dem Kurssprung vom Montag sei die Aktie von Plug Power auf ein neues Mehrwochenhoch gestiegen. Die nächste wichtige Hürde liege nun bei 30 Dollar."Der Aktionär" hat auf den volatilen Wert zuletzt eine Trading-Idee vorgestellt, der Stopp des Scheins liegt unverändert bei 0,68 Euro. Laufen lassen, rät Michel Doepke. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: