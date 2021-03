XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

32,83 EUR +14,39% (08.03.2021, 15:02)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

39,30 USD -1,80% (05.03.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (08.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nachdem das Papier des Wasserstoff-Spezialisten im Jahr 2020 sowie zu Beginn 2021 eine fulminante Rally aufs Parkett gelegt habe, gehe es seit einigen Wochen nach unten. Anleger hätten vermehrt Gewinne mitgewonnen und so habe die Plug Power-Aktie in der vergangenen Woche über 26 Prozent eingebüßt. Jetzt habe JPMorgan seine Kaufempfehlung bekräftigt.JPMorgan habe die Plug Power-Aktie mit einem Kursziel von 65 Dollar versehen, nachdem der Aktienkurs in der Spitze fast um fast 50 Prozent gefallen sei. Im Vergleich dazu habe ITM Power um 43 und Nel "nur" um 38 Prozent korrigiert. Laut den Analysten von JPMorgan stelle der Pullback bei der Plug Power-Aktie eine potenzielle Kaufgelegenheit dar.Die Lage bleibe trotz der Kaufempfehlung von JPMorgan aus charttechnischer Sicht weiterhin angespannt. Heute sehe es vorbörslich mit knapp vier Prozent im Minus erneut kritisch aus. Der Wert müsse unbedingt die Unterstützung bei 44 Dollar zurückerobern, ansonsten würden weitere Rücksetzer drohen. Sollte dies gelingen, wäre die Gefahr vorerst gebannt, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:32,84 EUR -0,29% (08.03.2021, 15:16)