Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

43,48 EUR +8,70% (01.03.2021, 14:47)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

43,27 EUR +7,08% (01.03.2021, 14:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

48,38 USD +11,63% (26.02.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (01.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bereits seit über zwei Wochen hätten die Wasserstoff-Aktien mit einem starken Abverkauf zu kämpfen gehabt. Auch die Plug Power-Aktie habe sich in der Spitze fast halbiert. Zum Ende der vergangenen Handelswoche habe sich das Papier des US-Untenrehmen aber über einer wichtigen Marke halten können.Am letzten Dienstag sei vorerst der Höhepunkt des branchenweiten Abverkaufs bei den Wasserstoff-Aktien erreicht gewesen. Die Plug Power-Aktie sei dabei nahezu punktgenau bis an die Unterstützung am Dezember-Hoch bei 37,51 USD gefallen, habe allerdings noch im Tagesverlauf innerhalb der stark gehandelten Zone zwischen 44 und 47 USD schließen können.Im weiteren Wochenverlauf habe der Titel mehrfach die beiden Begrenzungen getestet und habe am Freitag schließlich mit einem Schlusskurs von 48,38 USD diese Zone überwinden können. Aktuell notiere der Wert vorbörslich deutlich im Plus und stehe damit knapp unter der 50-Tage-Linie bei 52,28 USD. Diese verlaufe in unmittelbarer Nähe zur unteren Gap-Kante bei 54,35 USD. Könnten in der Woche diese Widerstände erfolgreich überwunden werden, dürfte es wieder in Richtung der stark gehandelten Zone um 65 USD gehen.(Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.