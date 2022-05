XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,974 EUR +2,82% (27.05.2022, 11:42)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,06 USD +8,25% (26.05.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (27.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach einem holprigen Wochenstart gebe der US-Titel inzwischen wieder richtig Gas. Am Donnerstag habe die Plug Power-Aktie 8,2 Prozent zugelegt und stehe dabei kurz vor einem charttechnischen Kaufsignal. Für den Schwung sei neben der freundlichen Stimmung am Gesamtmarkt auch News von General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144) verantwortlich.Gestern habe General Electric bekannt gegeben, dass es vom US-Energieministerium (DOE) zwölf Millionen Dollar für zwei Pilotprojekte erhalten habe, in denen das Unternehmen "Schlüsselkomponenten für eine hohe Wasserstoffverbrennung entwickeln und testen" werde. Für die Aktien der meisten Wasserstoff-Player - darunter auch Plug Power - habe das neue Impulse geliefert.Für die Plug Power-Aktie seien diese gelegen gekommen. Der jüngste Rebound, welcher seit letzter Woche ins Stocken geraten sei, habe sich nun fortsetzen können. Mit einem Kurssprung am Donnerstag von 8,2 Prozent stehe der Titel nun unmittelbar an der Hürde am Zwischenhoch bei 17,20 Dollar. Könne dieser Widerstand geknackt werden, stünden die Chancen anhaltend steigende Kurse bis an die Horizontale bei 18,60 Dollar gut.Allein Plug Power setze 2021 über eine halbe Milliarde Dollar um. Klar sei, dass die zwölf Millionen Dollar Förderung der DOE somit nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sei. Vielmehr gehe der Kurssprung vom Optimismus der Anleger aus, die die DOE-Verträge mit General Electric als Beginn von etwas Größeren sähen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:16,02 EUR 0,00% (27.05.2022, 12:02)