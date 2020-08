Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,25 EUR +2,01% (27.08.2020, 10:42)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,216 EUR -0,41% (27.08.2020, 10:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,05 USD +1,56% (26.08.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Dass man mit alternativen Energien durchaus weit kommen könne, erlebe gerade nicht nur die deutsche Autoindustrie. Richtig viel Kraft treibe derzeit den Brennstoffzellenhersteller Plug Power an. Mittel- bis langfristig sei noch viel Luft nach oben.Wenn schon Elektroautohersteller-Aktien gerade durch die Decke gehen würden, dann hätten auch Papiere aus der Zuliefererindustrie gute Karten. Plug Power zähle zu den Technologieführern in der Sparte Wasserstoff und sei daher momentan ein gefragtes Unternehmen.Wem die Rally bei der Aktie derzeit etwas unheimlich erscheine, der sollte einen kurzen Blick auf den Langfristchart werfen, denn das New Yorker Unternehmen sei bereits seit 1999 börsennotiert. Und da sei man mit 160 Dollar gestartet, woraus innerhalb von vier Monaten bis März 2000 sage und schreibe 1.565 Dollar in der Spitze geworden seien.Somit relativiere sich der jüngste, zwar beeindruckende, Kursanstieg seit Anfang Juni von vier auf 13 Dollar etwas. Denn mit dem Überschreiten der Zehn-Dollar-Schwelle sei ein starkes Kaufsignal ausgelöst worden, dessen nächstes Ziel beim erst weiter entfernten Widerstand um 23,50 Dollar liege. Auf dem Weg dorthin könnte es im Bereich um 16 Dollar zu einer moderaten Konsolidierung kommen.Engagierte Anleger sollten bei der Plug Power-Aktie dabei bleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link