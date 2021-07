Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,315 EUR -1,31% (14.07.2021, 15:54)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,65 EUR -1,23% (14.07.2021, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,755 USD -0,23% (14.07.2021, 15:40)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist habe einen neuen Deal mit Apex Clean Energy eingefädelt. Im Konkreten handele es sich dabei um einen Windkraftabnahmevertrag sowie Entwicklungsdienstleistungen für eine grüne Wasserstoffproduktionsanlage. Die Plug Power-Aktie könne von der Nachricht profitieren und drehe im deutschen Handel ins Plus.Mithilfe der Windenergie solle die neue Wasserstoffproduktionsanlage versorgt werden. Entwickelt werde die Anlage gemeinsam von Apex Clean Energy und Plug Power - es handele sich dabei dem Vernehmen nach um das erste und größte windbetriebene Wasserstoffprojekt in den USA und das größte Onshore-Windkraftprojekt weltweit (Leistung: 345 Megawatt).Die Unternehmen würden damit rechnen, dass die Produktionsanlage pro Tag mehr als 30 Tonnen sauberen Wasserstoff herstellen könne. Das sei ein Wort. "Als führendes Unternehmen beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft sind wir auf dem besten Weg, zusammen mit einem erfahrenen Partner, Apex, ein einzigartiges Netzwerk zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Nordamerika aufzubauen", so Plug Power-CEO Andy Marsh zu dem Vorhaben. "Diese windbetriebene Anlage für grünen Wasserstoff ist wichtig für die Kunden von Plug Power und für das Erreichen unserer Erzeugungsziele von 500 Tonnen pro Tag bis 2025 und 1.000 Tonnen pro Tag bis 2028."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: