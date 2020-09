Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,938 EUR -3,32% (22.09.2020, 16:14)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,00 EUR +1,95% (22.09.2020, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,86 USD -3,74% (22.09.2020, 16:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (22.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Noch in dieser Woche bitte der Brennstoffzellenhersteller Plug Power zu einem Stelldichein. Das Event dürfte dem Aktienkurs neue Impulse liefern. "Der Aktionär" zeige, was Anleger vom Branchen-Treffen erwarten könnten und welchen Widerstand die Aktie jetzt aus charttechnischer Sicht überwinden müsse.Am kommenden Donnerstag lade Plug Power zum zweiten virtuellen Symposium ein. Im Rahmen der Veranstaltung würden sich die Branchenführer treffen, um über aktuelle Trends im Bereich der Wasserstoff-Technologie zu diskutieren. Die Redner würden dabei auch auf die Entwicklung in einzelnen Marktsegmenten, wie zum Beispiel der Gewinnung von grünem Wasserstoff eingehen würden. Die Veranstaltung dürfte deshalb auch das Interesse der Analysten wecken.Im Vorfeld der Veranstaltung bekräftige der Plug Power-Chef Andy Marsh nochmals, dass der Brennstoffzellenhersteller beim Erreichen seiner mittelfristigen Ziele weiter auf Kurs sei. Demnach solle der Umsatz bis 2025 auf 1,2 Milliarden Dollar steigen. Gleichzeitig solle das Betriebsergebnis 200 Millionen Dollar betragen, beim EBITDA würden 250 Millionen Dollar prognostiziert.Zum Vergleich: Im vergangenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen einen operativen Verlust von 50 Millionen Dollar verzeichnet, bei einem bereinigten EBITDA von neun Millionen Dollar und Umsatzerlösen von rund 150 Millionen Dollar."Der Aktionär" bleibt weiter bullish für die Plug Power-Aktie gestimmt. Bereits investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, Neueinsteiger warten hingegen das virtuelle Symposium und den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ab, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link